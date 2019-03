BE alerta para alterações climáticas que colocam em causa s condições de vida

O Bloco de Esquerda sensibilizou esta manhã as pessoas e em especial os estudantes para a necessidade de salvar o clima e proteger o Ambiente. A acção de sensibilização no Dia da Árvore e da Floresta alertou para as “alterações climáticas que têm colocado em causa as condições de vida para os Humanos na Terra, sem que haja um planeta B”.

Paulino Ascenção considera que a Madeira não é grande poluidora, mas não vai escapar às consequências das alterações climáticas. “São previsíveis fenómenos climatéricos cada vez mais extremos – chuvas, secas, ventos, subida do nível médio da água do mar – e temos de nos preparar e evitar situações que acrescentam riscos, como as construções nos leitos de cheias das ribeiras, novas construções em cima da orla costeira”, referiu o coordenador regional do BE.

Deu como mais exemplos para o ambiente os novos investimentos previstos no Calhau de São Vicente ou as piscinas dos Reis Magos que “estão condenados ao fracasso” e “são um disparate” considerados “novas marinas do Lugar de Baixo” e “milhões deitados ao mar” sem qualquer valia turística.

Entende que os turistas procuram a Madeira pela beleza natural, pelas paisagens e isso é que deve preocupar o Governo Regional, não a “satisfação dos apetites dos abutres do betão e do imobiliário”.