“A banana da Madeira é hoje a mais bem paga a nível do continente europeu”, onde anualmente são consumidas sete milhões de toneladas de banana de várias qualidades, disse esta tarde de domingo o presidente do Governo Regional, durante a Mostra da Banana que decorre na Madalena do Mar, na Ponta do Sol.

A Madeira, que só produz 18 mil toneladas de banana por ano, vai “continuar a trabalhar na diferenciação do nosso produto”, defendeu Miguel Albuquerque quando questionado durante a demorada visita aos stands instalados ao longo da promenade marítima.

Visita que ainda decorre, agora com o tempo encoberto, depois do Sol escaldante ter feito transpirar a comitiva presidencial na primeira hora. Motivo para Albuquerque ter lamentado não ter trazido o fato de banho para dar um mergulho na Madalena, onde dezenas de banhistas aproveitam o domingo de Verão.

Alguns produtores aguardam a hora dos discursos para se manifestarem (tarjas e t-shirts). Albuquerque reconhece o direito à manifestação, mas avisa que o que reclamam, nomeadamente aumento no preço pago aos bananicultores, “não tem razão de ser”, afirmou.