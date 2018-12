‘Balão’ e radar vão para a estrada na noite dos convívios de Natal

Se vai sair à noite, lembre-se daquele adágio: ‘se conduzir, não beba’. E se beber, seja prudente: deixe o carro em casa e opte pelos transportes públicos. Já arrancou a ‘Operação Polícia sempre Presente: Festas Seguras 2018-19’ e a PSP não vai tolerar excessos nas estradas da Madeira, sobretudo numa das noites mais concorridas em termos de jantares e convívios de Natal. Não se iluda: o radar e o balão vão esta noite para a estrada.

Segundo apurou o DIÁRIO, a directiva nacional enviada para os comandos regionais e distritais do país recomenda que sejam colocadas no terreno as medidas operacionais preventivas que cada esquadra de trânsito considerar adequadas às circunstâncias e ao respectivo programa de festas, no sentido de prevenir acidentes e de reduzir a sinistralidade rodoviária nesta quadra.

Além de fomentar uma maior visibilidade nas zonas comerciais e de diversão nocturna, a PSP vai também apertar o cerco no capítulo da segurança rodoviária.

Sabe-se que já a partir da noite desta sexta-feira, estão programadas acções de fiscalização do trânsito que vão decorrer de forma inopinada nos principais acessos à baixa do Funchal, o mesmo acontecendo noutras localidades da Região, entre as quais Santa Cruz, Machico, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

A PSP estará particularmente atenta à condução sob o efeito do álcool ou sob influência de substâncias psicotrópicas e promete uma atitude proactiva, preventiva, mas também dissuasora, que é o mesmo que dizer que haverá multas para quem for detectado a infringir.

A fiscalização vai também incidir no capítulo do excesso de velocidade. O radar poderá andar em algumas das vias onde há uma maior prevalência para acelerar acima dos limites legais. E nos centros urbanos, o uso do telemóvel durante a condução terá mais seguidores... de farda azul.

Ainda assim, a fiscalização rodoviária prevista para a noite desta sexta-feira não é - ainda - uma operação STOP de grande visibilidade. A PSP promete intensificar a presença nas estradas entre os dias 21 e 26 de Dezembro.

A ‘Operação Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2018-19’, desenvolvida pela PSP e todo o país arrancou à meia-noite desta sexta-feira e vai prosseguir ao longo de 19 dias, até às 24 horas do dia 1 de Janeiro de 2019, sob o lema ‘Viva o seu Natal com a nossa Segurança’.