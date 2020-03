Balão da Google passou sobre a Madeira a 16 quilómetros de altitude

Um balão da Google passou durante a tarde deste domingo, por volta das 19 horas, sobre a Madeira, mais concretamente a 16 quilómetros de altitude (54.900 mil pés), tudo porque a multinacional dos EUA voltou a colocar no ar o projecto ‘Loon’, plano que passa por lançar balões no céu, muito acima de onde passam aviões ou aves, com o intuito de fornecer Internet.

Depois de apresentado em 2011, e possivelmente ainda a ser testado, este programa assumia o desejo de criar redes sem fios para transmitir sinal a qualquer parte do Planeta, principalmente a áreas rurais e remotas que não tivessem acesso à Internet.

Com recurso ao Flight Radar pode-se constatar que o balão foi lançado nos EUA, passou ao largo dos Açores e segue agora rumo às ilhas Canárias, podendo vir a sobrevoar também alguns países do continente africano. Outro balões também podem ser observados na América do Sul, em países como Uruguai, Argentina, Brasil, Peru, Equador e Colômbia.