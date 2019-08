Avião da Força Aérea Portuguesa empenhado nas buscas a embarcação que continua desaparecida

“Até ao momento (11 horas) não há indicação nenhuma da embarcação (atuneiro ‘Sete Mares’) dada como desaparecida”, revelou há instantes o Capitão do Porto do Funchal, Guerreiro Cardoso.

Prosseguem assim as buscas ao largo da costa Sudoeste da ilha da Madeira, esta manhã reforçadas com a mobilização de um meio aéreo, o avião da Força Aérea Portuguesa C295, que permitiu alargar o perímetro de buscas que está a ser levado a cabo também com dois meios navais da Marinha, o navio patrulha ‘NRP Tejo’ e a lancha ‘NRP Hidra’.

A embarcação de pesca que motiva a mobilização destes meios está incontactável desde o final da tarde da última quarta-feira, dia 14. Na altura a embarcação encontrava-se a 11/12 milhas a sul do Cabo Girão.