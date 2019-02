Avaliação técnica e investigação judiciária ao prédio ardido no Funchal já começaram

Os trabalhos de investigação judiciária e de avaliação técnica do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) ao edifício que ardeu junto ao Largo do Pelourinho, no Funchal, já tiveram início na manhã desta segunda-feira.

Segundo apurou a reportagem do DIÁRIO, os técnicos do LREC estão a recorrer à utilização de um drone para obter as imagens aéreas do antigo edifício da companhia Insular de Moinhos que na noite de sexta-feira foi palco de um grande incêndio que o deixou praticamente em ruínas.

Na manhã de hoje, e à semelhança do que ocorreu ao longo do fim-de-semana, os bombeiros têm extinguido focos de incêndio no interior do prédio, resultante de reacendimentos em madeiras e destroços combustíveis que se amontoaram no rés-do-chão.

No local encontra-se uma equipa de quatro inspectores do Departamento de Investigação da Polícia Judiciária do Funchal que estão a tentar apurar a origem assim como as circunstâncias em que o fogo deflagrou.

Conforme o DIÁRIO avançou em primeira mão, a PSP identificou cinco indivíduos que se encontravam no interior daquele prédio devoluto no momento em que o incêndio deflagrou, tendo um deles confessado a autoria do incêndio. A PJ pretende localizar vestígios da fonte da ignição do incêndio a fim de fundamentar a tese de mão criminosa e, na fase de inquirição, concluir se o fogo foi intencional ou negligente.

Refira-se que o quarteirão em torno do prédio ardido mantém-se encerrado à circulação de pessoas e veículos, um perímetro de segurança para preservação da segurança pública, até que haja uma conclusão final acerca da solidez estrutural das fachadas do prédio que serão obtidos na avaliação do LREC que ainda agora começou.