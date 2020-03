Autoridades madeirenses acompanham dois indivíduos que tiveram contacto com Covid-19 na Dinamarca

O IASAÙDE revela, através de um comunicado de imprensa, que as autoridades de saúde estão a acompanhar, desde o dia 8 de Março, dois indivíduos de nacionalidade dinamarquesa, que se encontram na Madeira e que tiveram contacto provável com Covid-19, no país de origem.

A unidade hoteleira onde estão hospedados está informada. Os cidadãos não apresentam sintomas, permanecendo sob vigilância activa e isolamento profilático naquela unidade hoteleira, até ao final do período de incubação.

A informação sobre esta situação foi transmitida ao IASAÚDE pela Autoridade de Saúde da Dinamarca, através da Direcção Geral de Saúde.