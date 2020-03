Aquele plano tem como objectivo antecipar e gerir o impacto da propagação daquele vírus, minimizando os seus efeitos no funcionamento da AT-RAM e no serviço prestado aos contribuintes. Foram desde logo implementadas algumas medidas de carácter preventivo urgentes, designadamente, a divulgação pelos trabalhadores e pelos serviços de informação relevante (a título de exemplo, sobre a definição de caso suspeito e a transmissão do vírus, sobre o planeamento de higienização e limpeza e sobre a utilização das máscaras e das luvas).

A Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da RAM aprovou no início de março de 2020 um Plano de Contingência para o vírus COVID-19, seguindo as orientações da Direcção-Geral de Saúde, o qual será revisto e actualizado sempre que se verifique a mudança do nível de alerta, de acordo com as novas informações disponíveis das autoridades de saúde nacionais.

Conforme anunciado pelo Governo da República e Regional, bem como através de despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foram prorrogados o prazo de pagamento do primeiro pagamento especial por conta de 30 de março para 30 de junho; da entrega do Modelo 22 do IRC para 31 de julho; e do primeiro pagamento por conta e do primeiro pagamento adicional por conta do IRC de 31 de julho para 31 de agosto ( https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf ).

Aos contribuintes abrangidos por medidas de isolamento decretadas pelas autoridades de saúde que se encontrem impedidos do cumprimento das suas obrigações tributárias não serão, nos termos da Constituição e da lei, aplicadas quaisquer coimas pelas respetivas infrações. Para o efeito, aquando da notificação em sede de procedimento contraordenacional, devem remeter ao Serviço de Finanças competente a respetiva justificação designadamente, certificado de impedimento temporário, reconhecido por autoridade de saúde, no exercício das competências previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril.

A AT-RAM recomenda uma leitura atenta e o seguimento das recomendações da Direção Geral de Saúde, disponíveis em https://www.dgs.pt/corona-virus/ e no site regional do IA Saúde http://apps.iasaude.pt/novocoronavirus2019/ designadamente a adoção de medidas de etiqueta respiratória (como tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir) e lavar as mãos frequentemente.

Mais se acrescenta que, no sentido de evitar contactos pessoais, serão reagendadas todas as diligências que do ponto de vista legal não sejam inadiáveis.