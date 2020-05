O Município do Porto Santo vai enviar, nos próximos dias, a toda a população da Ilha Dourada, máscaras comunitárias reutilizáveis, em tecido, conforme normas da DGS e do IASAUDE, para fazer face à pandemia Covid-19.

Desta forma, serão enviadas para cada residência um envelope identificado, contendo uma máscara de protecção reutilizável, com foles, em tecido de 145gr/m2, com uma banda moldável, para ajuste no nariz, estando a distribuição a cargo dos CTT.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, este investimento superior a cinco mil euros, serve fundamentalmente para “consciencializar os habitantes do Porto Santo para a importância da utilização das máscaras de protecção comunitária, tendo em conta os últimos desenvolvimentos relativamente às recentes medidas de desconfinamento, de reabertura de algum comércio e serviços”.

O autarca reforça que o desconfinamento não é sinónimo do fim da pandemia e erradicação do vírus e pede que os cidadãos sejam “agentes de saúde pública responsáveis”. Aos que viajam para o Porto Santo, pede uma “atenção redobrada” no cumprimento das regras da Autoridade de Saúde e das recomendações das Forças de Segurança.

Idalino Vasconcelos recorda que continua a trabalhar com o Governo Regional, com a Autoridade de Saúde local e Regional e Forças de Segurança para “cumprir as determinações impostas e impedir a contaminação do Covid-19, na nossa ilha e na Região”.