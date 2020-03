Autarquia da Ribeira Brava encerra serviços não essenciais

A Câmara Municipal da Ribeira Brava tem acompanhado todas as recomendações das entidades competentes, (DGS e IASAÚDE), relativamente à resposta à epidemia provocada pelo COVID-19, Coronavírus.

“Com o Plano de Contingência em curso, por forma a mitigar o avanço da propagação da infecção humana pelo coronavírus COVID-19, tem sido feita a adopção de medidas institucionais, assim como comportamentos individuais de profissionais e utentes. O objectivo é minimizar a possibilidade de contágio entre as pessoas que frequentam os serviços da autarquia. O documento indica também as medidas necessárias de actuação perante eventuais casos suspeitos, garantindo o normal funcionamento dos serviços em todos os cenários.

A autarquia recomenda especial cuidado no acesso aos serviços, recomendando, os munícipes, entrar em contacto preferencialmente por outros canais de comunicação (telefone: 291 952 548/email: [email protected]t) com a autarquia, minimizando ao máximo o contacto presencial com os serviços e no estritamente necessário

Os serviços não essenciais nesta altura encontram-se encerrados provisoriamente, incluindo o Estádio Municipal, a Biblioteca Municipal, o Centro Intergeracional de São João e os parques infantis.