Aulas pela RTP Madeira para alunos da Região

A secretaria regional da Educação está a preparar uma solução assente em tele-aulas em parceria com a RTP Madeira, para assegurar o ensino do terceiro período para todos os níveis de ensino durante o tempo em que as escolas estão encerradas por causa da pandemia da Covid-19, acaba de anunciar o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, em entrevista à RTP-Madeira.

O objectivo é chegar a mais alunos, uma vez que na maioria das casas madeirenses há uma televisão, e o mesmo não acontece com computadores. A secretaria regional da Educação, apurou o DIÁRIO, estará a preparar-se para ter o sistema montado para arrancar a 31 de Maio. A Altice também é parceira neste projecto.

Para evitar constrangimentos que poderiam surgir por causa de ligeiras diferenças na matéria entre as escolas da Madeira e as do continente, o Governo Regional preferiu encontrar uma resposta mais personalizada para os estudantes madeirenses.

No continente, o primeiro-ministro António Costa já se tinha referido a esta medida, para operacionalizar com a RTP, quando questionado sobre as consequências para os alunos no caso das escolas se manterem encerradas durante o terceiro período por causa do novo coronavírus. Nessa entrevista, Costa explicou que a resposta “assenta na TDT, que é acessível a toda a gente”. O primeiro-ministro disse, no entanto, que o processo é complexo. É que apesar de já ter sido uma opção nas décadas de 70 e 80, nessa altura o número de disciplinas era muito inferior ao actual: “[Hoje] é muito difícil organizar grelhas”, afirmou.

Ao mesmo tempo, as plataformas digitais que têm sido utilizadas vão continuar a funcionar, tanto no continente como na Madeira, como forma de apoio aos estudantes.