Bom dia caro leitor,

Atracção pelo perigo é a manchete deste sábado na edição impressa do DIÁRIO. Passada uma semana do incêndio que devastou o edifício da ‘Insular de Moinhos’, as barreiras de segurança foram derrubadas e muitos circularam nas artérias interditas e até tiraram fotografias ao interior do espaço. A reportagem das páginas 10 e 11 dá-lhe conta do que se tem passado esta artéria da cidade, assim como o parecer do Laboratório de Engenharia Civil sobre a condição do prédio que será conhecido apenas no final da próxima semana.

Destaque ainda para a situação dos pais que estão indignados com a falta de terapeutas. A inexistência de especialistas tem afectado as crianças com paralisia cerebral e a limitação etária no Centro de Desenvolvimento provoca sérios contratempos aos doentes. Um trabalho que pode encontrar nas páginas 14 e 15 deste matutino.

Pode encontrar ainda nesta edição impressa os números da ocupação hoteleira neste Carnaval que chega aos 78%. O maior cortejo alegórico de sempre sai para a avenida às 20h de hoje, devendo escapar à chuva fraca prevista para as vertentes norte da ilha.

No desporto, Alexandre Camacho é piloto prioritário FIA até 2021. A notícia é desenvolvida na página 24 e mostra que o madeirense é o único português com esta distinção em 2019.

A terminar, fique a saber que a festa da lampreia está de regresso a 6 de Abril e tem desenvolvimentos na página 40.

Toda a actualidade informativa regional, nacional e internacional de maior destaque está disponível em www.dnoticias.pt, uma plataforma que leva até si a melhor informação.

Bom Sábado e boas leituras!