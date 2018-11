Associação Desportiva Recreativa Água de Pena recebe Bandeira da Ética

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará amanhã, pelas 17 horas, na entrega da Bandeira da Ética à Associação Desportiva Recreativa Água de Pena (ADRAP), que terá lugar no Polidesportivo do Bairro da Bemposta na Freguesia de Água de Pena.

A Bandeira da Ética é um processo de certificação dos valores éticos no desporto, dirigido a clubes, escolas, projetos ou qualquer outro tipo de iniciativas e entidades que queiram ver reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto. Pretende-se igualmente através deste projecto implementar um processo que identifique e promova boas práticas, garantindo ao mesmo tempo uma metodologia flexível e útil para todo o tipo de agentes.

A criação, implementação e operacionalização da Bandeira da Ética compete ao Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), em parceria com a Universidade dos Valores (UV), mediante a criação de um selo de qualidade das iniciativas desportivas, o qual deve ser potenciado pelas entidades certificadas dentro e fora da sua organização. Na Região Autónoma da Madeira, a operacionalização da Bandeira da Ética compete à Direcção Regional de Juventude e Desporto, enquanto parceiro e representante institucional do IPDJ.