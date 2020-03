ASSICOM tem vários apoios ao dispor das empresas de construção civil

A ASSICOM - Associação da Indústria, Associação da Construção da Região Autónoma da Madeira, informa aos seus associados que face à declaração de emergência em Portugal provocada pela pandemia Covid-19, foi decretado o encerramento de várias actividades, onde se inclui o sector da construção civil na Madeira.

Assim, para além de alertar os seus associados para a obrigação de cessar a actividade de construção civil e obras públicas, desde as zero horas de hoje, 31 de Março, até ao dia 13 de Abril, a ASSICOM informa que em virtude da suspensão destas actividades, os associados da ASSICOM têm ao dispor vários apoios, nomeadamente na manutenção do contrato de trabalho em caso de lay-off simplificado, no plano extraordinário de formação, assim como em termos de incentivo financeiro para apoio à normalização da actividade da empresa.