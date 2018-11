‘Asas pelos Ares’ é o filme que se segue no MadeiraShopping

As sessões de cinema gratuito continuam em Dezembro no MadeiraShopping. As crianças poderão ver no mês do Natal a película ‘Asas pelos Ares’, nos domingos de 2 e 9 de Dezembro. As sessões começam às 11 horas e destinam-se às famílias que queiram passar um domingo diferente do habitual.

Nesta sessão de cinema as crianças e os adultos poderão conhecer a história de Penca – um ganso solteirão e muito confiante, que se prepara para a próxima viagem de migração. Numa das muitas acrobacias aéreas com que ocupa o tempo, algo corre mal e acaba por partir uma asa. Incapaz de voar e rejeitado pela família, encontra Ping e Pong, dois patinhos separados da sua familia. Perdidos e inseguros, os patinhos acabam por se afeiçoar a Penca que, apesar de muito contrariado, vê-se forçado a cuidar dos dois irmãos e garantir-lhes a sobrevivencia. Os três acabam por criar laços profundos, com Penca finalmente a compreender o verdadeiro significado de família.

O cinema gratuito aos domingos é uma iniciativa que decorre ao longo de todo o ano no MadeiraShopping. Com foco numa oferta diversificada e bastante actual, esta iniciativa oferece o programa ideal para um domingo diferente, sempre com filmes novos e surpreendentes.

Para aproveitar estas ofertas, os interessados deverão aceder ao site do Centro, disponível em https://www.madeirashopping.pt/promotions/, e criar o seu registo. A promoção é limitada ao número de lugares por sessão e sala, não acumulável com outras promoções em vigor, e cada utilizador registado pode fazer o download até um máximo de quatro cupões.