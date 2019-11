Apoios aos cuidadores informais disponíveis ainda este ano na Madeira

Os cidadãos madeirenses que cuidam de familiares idosos ou de pessoas com necessidades especiais vão poder requerer, ainda neste mês, através do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), os apoios previstos no Estatuto do Cuidador Informal. A informação foi avançada, esta tarde, pela secretária regional da Inclusão Social e Cidadania.

À entrada para um evento comemorativo do ‘Dia do Cuidador’, Augusta Aguiar revelou que a portaria conjunta que vai regulamentar o Estatuto do Cuidador será publicada em Novembro, pondo em prática os direitos previstos no diploma aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira e estabelecendo os critérios para acesso aos mesmos. Um dos direitos será a atribuição de um apoio financeiro, de valor variável em função do grau de tempo despendido nas tarefas de cuidados a familiares ou amigos em situação vulnerável. “É uma grande notícia. Será neste mês de Novembro que estará finalizado o regulamento e publicado para podermos começar na prática a apoiar esta nobre missão dos cuidadores informais”, afirmou a governante, que lembrou que a nível nacional ainda não estão regulamentados estes direitos e que a Madeira se coloca na vanguarda neste domínio.

O Governo Regional estima que o número de cuidadores na Madeira se situe entre 1.000 e 2.000.