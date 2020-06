António Craveiro inaugura amanhã no Funchal novo Estúdio de Pilates

O Professor António Craveiro, uma das maiores referências na área do Pilates em Portugal, regressa à ilha da Madeira e à cidade do Funchal, onde já viveu durante 10 anos, para inaugurar esta quarta-feira, 1 de Julho, o seu novo estúdio de Pilates.

Além da localização privilegiada, numa das principais avenidas do Funchal, o espaço de prática e formação de Pilates estende-se ao longo de dois pisos (200 metros quadrados no total), permitindo a realização de aulas de grupo e privadas em áreas diferentes, estando um dos espaços preparado para pessoas com dificuldades motoras e/ou patologias, permitindo assim um treino mais específico.

Segundo António Craveiro, hoje a prática de Pilates é para todos os géneros e idades. “Para um atleta de alto rendimento, o foco será trabalhar algumas debilidades, potenciando o seu desempenho atlético. Já para uma pessoa sedentária, o objectivo é proporcionar-lhe uma melhor qualidade de vida, garantindo evolução ao nível da força, flexibilidade, autoestima, etc. Numa criança, normalmente, é necessário corrigir más posturas e numa grávida, dependendo da fase da gestação, procuramos trabalhar o soalho pélvico, a cintura escapular, corrigindo postura, respiração e outros aspectos que tornam este método ímpar devido à sua versatilidade de intervenção”, refere o professor que destaca uma modalidade em contínua ascensão e recomendada pela comunidade médica, consciencializando a população activa e passiva dos grandes benefícios desta prática centenária na sua saúde e longevidade.