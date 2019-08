Ano lectivo com dois períodos em sete escolas

A manchete deste dia 11 de Agosto de 2019 dá conta que Escolas aderem a ano lectivo dividido em dois semestres, o que acontecerá em “pelo menos sete estabelecimentos dos 2.º e 3.º ciclos” que “já manifestaram à Secretaria de Educação que vão funcionar com dois momentos em 2019/2020, ano que terá um máximo de 174 dias de aulas”, contamos na primeira página. “Conheça o calendário das actividades lectivas e as datas de provas e exames”, é o que se pode ler mais no trabalho das páginas 4 e 5.

Ontem foi dia e noite de Festa Lusovenezuelana capital da interculturalidade, evento que anualmente reúne milhares e este ano levou “cerca de 5 mil pessoas”, contamos. “Passaram ontem pelo recinto da festa lusovenezuelana, na Ribeira Brava, onde ouvimos histórias de reencontros e de regressos definitivos à ilha”. Saiba tudo nas páginas 14 e 15, que acompanha de uma foto na primeira página.

Funchal acolhe festival de insufláveis gigantes é uma notícia que seguramente vai agradar aos ouvidos dos mais pequenos. “Jardins do Lido acolhem evento inédito na Região, de 21 a 25 de Agosto”. Marque na agenda, mas pode saber mais na página 39.

Entre tantas outras notícias, destacamos mais duas: Vinte leis da Madeira ‘tombam’ em Lisboa é um extenso trabalho de recolha sobre o que foi ou não aprovado ou levou ‘veto de gaveta’, a ler nas páginas 6 e 7; e Homem desaparecido no mar do Seixal uma infeliz notícia que marcou o final do dia de ontem e da qual, até ao encerramento da edição não havia, infelizmente, boa notícia para dar, leia na página 14.

