Ampliação da Pontinha arranca

Uma das propostas do Programa do Governo fixa a intenção do executivo iniciar procedimentos para ampliar o molhe da Pontinha, tendo em vista aumentar a competitividade do Porto do Funchal no mercado de cruzeiros e requalificar e promover a internacionalização da Marina do Funchal, bem como promover uma maior protecção da frente mar da cidade do Funchal.

Como orientação estratégica no âmbito dos transportes e mobilidade marítima o GR vai adoptar medidas efectivas para controlar custos de transporte de mercadorias, no sentido de reduzir os custos da operação portuária com benefício dos madeirenses e porto-santenses.

Reforçar a mobilidade marítima com o Continente, garantindo através do financiamento do Estado a ligação ferry regular ao longo de todo o ano, para o transporte de passageiros e carga rodada é outra proposta preconizada, bem como implementar o Subsídio Social de Mobilidade, da responsabilidade do Estado, nas viagens marítimas entre a RAM e o Continente.

O GR deseja ainda implementar o novo modelo de Subsídio Social de Mobilidade para passageiros residentes na Madeira, nas ligações marítimas e aéreas Madeira-Porto Santo permitindo que, nos meses de outubro a junho, apenas paguem o valor do custo final da viagem, assumindo o Governo Regional o valor do subsídio.

A nível interno o executivo vai criar lojas da mobilidade e uma loja virtual da mobilidade, visando a prestação de serviços e disponibilização de informação sobre o sistema regional de transportes. Vai também elaborar uma estratégia regional para a redução da sinistralidade rodoviária.