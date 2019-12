‘Amigos Fiat Madeira’ promovem Missa do Parto em São Martinho

Os ‘Amigos Fiat Madeira’ promovem este domingo, 22 de Dezembro, às 6 horas, uma Missa do Parto na Igreja de São Martinho, em honra de todos os proprietários de viaturas Fiat Clássicas, terminado com a bênção das viaturas e dos respectivos proprietários no adro da igreja

Como tem sido habitual nesta tradição madeirense, no final do evento haverá um convívio com cacau e sandes de carne-vinho-alhos.