Alunos do ISAL visitam Startup Madeira

Os alunos da Licenciatura de Gestão de Empresas do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) realizam esta quarta-feira, 20 de Novembro, uma visita de estudo à Startup Madeira. Trata-se de uma iniciativa inserida na Unidade Curricular de Marketing, a cargo de Luís Sardinha, com o intuito de promover o empreendedorismo numa perspectiva do Marketing.

Segundo o ISAL, a ideia desta visita permite desenvolver o espírito empreendedor de todos os presentes, proporcionar o acesso a diferentes perspectivas de negócio e fazer uma aproximação ao mercado de trabalho. Por outro lado, promove uma troca de opiniões sobre marketing no meio dos empreendedores, contribuindo para o processo de aprendizagem, doptando os discentes das melhores e actuais práticas de marketing.

A Startup Madeira tem como objectivo apoiar a implementação de projectos empresariais, servindo como mecanismo de estímulo ao empreendedorismo, à inovação e à protecção do conhecimento. Pretende auxiliar as empresas na fase inicial de arranque e na agregação de valor, contribuindo para a dinamização do tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira.