ALM recebe sessão regional do ‘Parlamento dos Jovens - Ensino Básico’

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) será palco, na segunda-feira, dia 25 de Fevereiro, pelas 09h30, da sessão regional do Parlamento dos Jovens - Ensino Básico, destinada aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e subordinada à temática ‘Alterações climáticas – Salvar os oceanos’.

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, realizada com a colaboração do Ministério da Educação e Ciência e das Secretarias Regionais que tutelam a Educação e a Juventude na Região Autónoma da Madeira (RAM) e na Região Autónoma dos Açores, e visa incentivar os jovens para uma participação cívica e política mais ativa, que possa contribuir para a resolução de problemas que afectam a sua vida e a da comunidade onde estão inseridos, estimulando desta forma a prática dos princípios democráticos de uma cidadania pluralista e crítica.

Esta sessão parlamentar conta com a participação de 13 escolas da RAM, nomeadamente, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal, a Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, a Escola Básica e Secundária da Calheta, a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, a Escola Básica e Secundária de Machico, a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

Cada um destes estabelecimentos de ensino estará representado nesta sessão por três alunos e um suplente que terão a oportunidade de vestir o papel de deputados por um dia.

O projecto aprovado nesta sessão regional será, posteriormente, apresentado e debatido na sessão nacional do Parlamento dos Jovens, que terá lugar nos dias 6 e 7 de Maio, no Palácio de São Bento, em Lisboa, na qual os deputados eleitos pelos vários círculos eleitorais do país aprovarão o projecto de recomendação a apresentar à Assembleia da República.