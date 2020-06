Albuquerque visita instalações do Clube Naval do Funchal na Nazaré

O presidente do Governo Regional visita, esta sexta-feira, pelas 11h30, as instalações do Clube Naval do Funchal, no complexo da Nazaré, na Rua Estados Unidos da América. A visita insere-se no âmbito da reabertura, a partir de segunda-feira, das instalações desportivas, conforme resolução hoje tomada em sede de conselho de Governo Regional.

A resolução agora aprovada permite a actividade desportiva em grupo, nos ginásios, mas também nos pavilhões, nas academias e nas piscinas, embora com regras muito bem definidas.

Na Nazaré, o Clube Naval tem o seu complexo desportivo, com duas piscinas, de 20 e de 25 metros, que servem para a prática de diversas atividades aquáticas, que vão desde a natação para bebés e a natação para crianças à aprendizagem, reabilitação, hidroginástica, hidro hiit e nado livre.