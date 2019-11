Albuquerque visita esta terça-feira Web Summit em Lisboa

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 5 de Novembro, a partir das 15 horas, em Lisboa, a Web Summit, acompanhado pelo secretário regional da Economia, Rui Barreto.

Neste evento, que decorre na Altice Arena e na FIL, no Parque das Nações, a Madeira faz-se representar com stand próprio, onde estarão presentes mais de 40 madeirenses, representando três entidades oficiais, cinco Golden Partners, nove empresas e 5 Alpha Startups. Estas últimas farão as suas exposições a seis e sete de novembro.

Sublinhe-se que o Governo Regional da Madeira, através da Startup Madeira e da Invest Madeira, está a proporcionar a participação de empresas e startups madeirenses na Web Summit 2019.

De modo a fomentar relações de networking e impulsionar o espírito da nossa comunidade empreendedora, a Madeira estará oficialmente representada na Web Summit por um stand institucional.

O Stand Madeira Islands será um espaço com experiências de realidade aumentada e virtual. Numa das zonas laterais será criada a experiência sensorial ‘Step Into Madeira’, onde todos os participantes da Web Summit poderão, virtualmente, realizar actividades outdoor.

O stand representará ainda um ponto de encontro de todos os madeirenses presentes na Web Summit. Um espaço onde coabitam empresas, golden partners, alpha startups, entidades oficiais e outros interessados/curiosos...

O espaço terá também um balcão de promoção para os Golden Partners, onde estas empresas terão destaque na frente do stand, que será de uso partilhado pelas Golden Partners.