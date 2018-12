Albuquerque vai ao Free State “reforçar os laços de cooperação”

Indiferente aos conselhos para ter cuidado com ‘ligações perigosas’ com políticos sul-africanos suspeitos de corrupção, o presidente do Governo Regional da Madeira está desde hoje em visita à África do Sul, repetindo alguns passos dados em anos anteriores, com o intuito de manter a cooperação com a província do Free State.

Em Novembro passado, numa visita ao parlamento sul-africano na Cidade do Cabo, o seu ‘Vice’, Pedro Calado, ouviu os deputados da Aliança Democrática a aconselhar prudência ao Governo Regional. Causou estupefacção nalguns círculos da comunidade que, por exemplo, em Julho último, Miguel Albuquerque tivesse convidado para a inauguração do monumento escultórico que homenageia Nelson Mandela no Funchal, o secretário-geral do ANC e antigo Premier do estado de Free State, Ace Magashule. As imagens desse momento correram céleres e mereceram críticas.

Em causa não está o protocolo de cooperação entre os governos de Free State e o Governo da Madeira e que envolve entendimentos em diferentes áreas, nem sequer a festa da Flor que ali se faz com cortejo alegórico, à semelhança do que acontece anualmente na Madeira. O que o deputado Manny de Freitas considerou como questionável são eventuais aproveitamentos políticos e os efeitos perversos da proximidade de Miguel Albuquerque com um político sul-africano suspeito de corrupção, como demos conta em Fevereiro deste ano.

Alerta relativizado

Miguel Albuquerque tomou nota do alerta mas relativizou, já que estará, até domingo, a acompanhar, pelo terceiro ano, a Festa da Flor em Free State que terá o momento mais alto no sábado, 8 de Dezembro, sendo aspiração manter o esquema de cooperação que se iniciou há três anos.

“A primeira razão é fazer uma visita à nossa comunidade algo que faço todos os anos e irei ter um encontro em Joanesburgo para o qual convidei todos os representantes das nossas instituições da Madeira e portugueses para um almoço”, disse à Lusa à sua chegada.

A parceria entre os dois locais tem tido alguma resposta a nível da Universidade da Madeira que desde há dois anos tem alunos da província do Free State bem como na Escola Hoteleira, com um total de 100 jovens.

“A segunda razão é, obviamente, também reforçar os laços de cooperação com o governo da África do Sul e designadamente com o Free State”, afirmou.

A comitiva que acompanha Miguel Albuquerque inclui alguns empresários da área da construção civil e tecnológica, uma aposta em áreas que, reconhece, se têm revelado importantes.

“São empresários que têm acompanhado também uma cooperação bastante profícua e importante com a África do Sul”, diz Miguel Albuquerque.

A vice-reitora da Universidade da Madeira está englobada na comitiva “no sentido de reforçar a cooperação do ensino” e a ideia -- enquanto estiver no cargo de presidente do governo -- será a de estar presente “todos os anos para manter a atual dinâmica”.

Neste primeiro dia de visita, o almoço é reservado com a Academia do Bacalhau de Joanesburgo, neste caso uma das maiores.

Nos quatro dias de presença em solo sul-africano, Miguel Albuquerque terá encontros com a comunidade, com responsáveis da província de Free State para a qual a secretaria regional da Agricultura e Pescas mantém uma cooperação no sentido de ajudar a montar o espetáculo da Festa da Flor, uma cópia daquela que todos os anos acontece na Região Autónoma da Madeira.

Regresso da TAP é aspiração

Uma das maiores aspirações da comunidade emigrante é o regresso da TAP estabelecendo a rota entre Lisboa/Joanesburgo/Lisboa que ficou sem voos da chamada ‘companhia de bandeira’. Na passada semana, o presidente do Conselho de Administração, Miguel Frasquilho, anunciou na conferência ‘Marcas Globais, Destinos Turísticos e Mercado Imobiliário’ que a transportadora vai retomar a rota.

Miguel Albuquerque poderá ter mais dados sobre o regresso sobre esta posição da companhia portuguesa que tem estado no centro da polémica relacionada com os voos da ligação com a Madeira e os respectivos preços praticados, além de um período em que eram frequentes os cancelamentos por razões operacionais.

Uma boa notícia para a comunidade madeirense que ali vive e para onde a Região tem incidido especial atenção, fazendo deslocar governantes.