Albuquerque participa este domingo no ‘Monte do Imperador’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará no próximo domingo, 31 de Março, pelas 15.30 horas, na Quinta ‘Jardins do Imperador’, onde decorre a iniciativa ‘Monte do Imperador’, organizada pela Junta de Freguesia do Monte.

A iniciativa ‘Monte do Imperador’ realiza-se pelo quarto ano consecutivo e pretende homenagear o Beato Imperador Carlos da Áustria. O evento decorre das 10 às 19 horas, com animação musical e com um cortejo alegórico, a partir das 14h30.

Este ano, o evento tem a particularidade de decorrer sob o patrocínio da Comissão dos 600 Anos e irá patentear, aos visitantes, os costumes do início do século XX.