Albuquerque oferece três obras e um piano à Escola de Santa Cruz

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou, esta manhã, na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz a concretização, no próximo ano, de três obras naquela instituição: um novo acesso a uma sala de aulas, uma sala para uma oficina mecânica/electrónica e a reformulação do portão sul que incluirá a construção de uma cobertura reivindicada pelos pais. Como bónus, o chefe do executivo ofereceu ainda um piano.

Depois de à entrada na escola ter criticado o Governo da República por não ter concretizado a promessa de financiar metade do valor de construção do novo hospital da Madeira, perante algumas centenas de alunos, pais, professores e funcionários reunidos no pavihhão, Albuquerque afirmou que tem “boa memória” e por isso vai concretizar em 2019 as três obras que se comprometeu a materializar na última visita que realizou à Escola de Santa Cruz.

O presidente do Conselho Executivo, Rui de Freitas, agradeceu a construção da nova sala de sessões e sublinhou a necessidade de alargamento da actual oficina de electricidade que é “manifestamente desadequada” para os objectivos da escola em apostar mais na área da electrónica.

Por sua vez, a vereadora Élia Ascensão desafiou o presidente do Governo Regional e o secretário da Educação a encontrarem uma solução para o problema do estacionamento para os professores do mesmo estabelecimento de ensino.

Estas declarações foram proferidas, esta manhã, na cerimónia de entrega de prémios de mérito escolar a nove alunos do segundo ciclo, a 12 alunos do terceiro ciclo, a 20 alunos do Secundário, a 16 alunos dos cursos profissionais e a 10 alunos dos CEF’s. Receberam ainda uma distinção quatro projectos da escola: Parlamento dos jovens (cujos alunos representaram a Madeira numa sessão na Assembleia da República), Núcleo da Ginástica Acrobática, ‘We dance’ e Viver com Amor e Afecto. Desde o ano 2000 que a Escola promove uma cerimónia de promoção do mérito dos alunos.

Rui de Freitas aproveitou a oportunidade para destacar a subida de 6% na média da taxa de sucesso de todos os anos de escolaridade. Por outro lado, todos os alunos admitidos à prova nacional do 9.º ano no ano lectivo 2017/18 ficaram aprovados. Na avaliação externa do Ensino Secundário a média global de todas as disciplinas foi de 10,8 valores, sendo superior à do ano anterior. Nalgumas disciplinas a média da escola foi superior à da Região, caso do Alemão com 15,5 valores. O presidente do Conselho Executivo explicou que a Escola de Santa Cruz tem um modelo educativo que não se limita ao ensino, pois dá muita atenção à educação para valores como o respeito pelo outro e pela diferença, a tolerância, a valorização da diversidade e a solidariedade.