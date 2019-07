Albuquerque marca presença no IV Conselho Regional do JSD/Madeira

O IV Conselho Regional do JSD/Madeira reúne amanhã, dia 13 de Julho, na sede do PSD/Madeira na Rua dos Netos, num encontro que conta, na sua Cerimónia de Abertura, prevista para as 15 horas, com a presença do Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque.

A par do balanço da atividade desenvolvida, ao longo deste ano, pelos jovens social-democratas – onde se destaca o lançamento da campanha Jota Activa (que percorreu a Região entre Março e Junho), a campanha das Europeias, o lançamento da plataforma Voz Activa, os encontros com as bases em cada concelho e, ainda, as diversas iniciativas de cariz social, desportivo e político levadas a cabo, nos últimos meses – este Encontro servirá, também, para lançar a estratégia de campanha da JSD/M no respeitante às Eleições Regionais.

Conselho Regional onde terão ainda lugar algumas sessões de trabalho com os jovens presentes, mais de uma centena confirmada até à data. Trabalhos esses que serão conduzidos em função de áreas temáticas, a fim de que possam resultar numa proposta global a integrar, no que à juventude respeita, no programa de governo a concretizar pela JSD/Madeira.

Mais se informa que, ao final da tarde, as Conclusões serão remetidas a todos os órgãos de comunicação social.