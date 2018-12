Albuquerque incentiva ao empreendedorismo em inauguração de loja

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou esta segunda-feira, dia 3 de Dezembro, um novo estabelecimento comercial, situado no Edifício Monumental Palace, no Funchal.

A loja trata-se de uma aposta de duas jovens empreendedoras em torno do conceito de ‘lifestyling’, contemplando artigos de decoração, flores e organização de espaços requintados e minimalistas.

Na sua intervenção na inauguração o governante parabenizou as jovens, sublinhando que “ser empreendedor obriga a coragem e a sentido de risco”, justificando a sua presença como forma de promover precisamente “esses novos negócios”.

Albuquerque gabou ainda a “criatividade e espírito de iniciativa” das novas gerações.