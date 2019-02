Albuquerque inaugura empreitada de requalificação das redes de abastecimento de água do Porto da Cruz

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura amanhã, dia 23 de Fevereiro, às 15h30, a empreitada de requalificação das redes de abastecimento de água à freguesia do Porto da Cruz, nomeadamente aos sítios do Folhadal, Gambão e Ribeira Tem-Te Não Caias.

Esta intervenção contribui para a melhoria da qualidade de vida das populações locais, beneficiando no global os habitantes da freguesia e em particular os habitantes dos sítios do Gambão, Folhadal e Tem-te-Não-Cais, que não se encontravam servidos por rede pública de abastecimento de água potável.

A obra assegurou a reformulação estruturada do Sistema Adutor do Porto da Cruz, passando a reforçar a interligação das origens de água deste sistema, por forma a assegurar um melhor serviço, a melhoria da qualidade da água no inverno, a redução do número de interrupções;

Representa a concretização de um anseio de longa data da população dos sítios do Folhadal, Gambão e Tem-te-Não-Caias, da freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico, que era abastecida através de um sistema de abastecimento de água precário, com recurso a pequenas nascentes e que registava faltas de água frequentes.

A partir de agora, esta população fica dotada de uma rede estruturada de distribuição de água, que assegura a sua qualidade e quantidade (incluindo um sistema de combate a incêndio – marcos de incêndio).

O investimento foi de cerca 1,5 M€ (c/ IVA), cofinanciado em 85% por fundos comunitários, através do POSEUR