Albuquerque garante que crescimento económico na Região é superior ao nacional e europeu

O Presidente do Governo Regional aproveitou a cerimónia comemorativa dos 50 anos da presença da Toyota na Madeira, que aconteceu ao final da tarde desta sexta-feira, para lembrar que a curva económica regional segue a um ritmo positivo: “Estamos em condições para celebrar o sucesso desta empresa, e de todas da Madeira, porque a nossa Região está, conforme a estratégia delineada pelo Governo, a crescer economicamente há 66 meses”, destacou Miguel Albuquerque no discurso que realizou no aniversário. Quer isto dizer, lembrou, que a “taxa de crescimento é de 2.3” e por isso, “superior à média nacional e à média europeia”.

Uma curva ascendente que o Chefe do Governo Regional garante não ser exclusiva de um ou de outro ramo e que tem contribuído para gerar postos de trabalho: “Todos os sectores da nossa economia estão em crescimento consistente. E em resultado desse crescimento estamos com a mais baixa taxa de desemprego desde há 10 anos, situando-se nos 8.8% neste momento. Em Abril de 2015 era de 15.8%. Esta descida deve-se muito à situação de confiança e de estabilidade que temos na nossa Região”.

Miguel Albuquerque disse ainda que não se criavam tantas empresas na Região desde 2004: “2018 foi o ano em que, desde há 14 anos, não se constituíam tantas empresas na Madeira, cerca de 1.057 empresas.Isso também é significativo da confiança estabelecida”. Ou seja, acrescentou o presidente, “Sendo uma pequena economia muito vulnerável, neste momento a nossa economia está com um saldo na balança comercial positivo pelo segundo ano consecutivo. Ou seja, estamos a exportar mais do que a importar”.

E também falou sobre a carga fiscal: “Pelo 4.º ano consecutivo reduzimos o IRS, que já está com um diferencial no 1.º escalão de 20% relativamente ao Continente. E abarcamos os seis escalões de IRS. Neste momento, a taxa do IRC geral na Madeira é 16% ao contrário do 23% do Continente. E as pequenas e médias empresas com valor de negócio até 15 mil euros vão pagar 13,6% de IRC. Vamos continuar a descer a taxa do IRC”. “Significa que se mantivermos este rumo no próximo ano vamos chegar aos 12% atingindo a taxa de IRC da Irlanda”.

Mais: “Ao contrário do que se passa a nível nacional. Tive acesso aos dados e no ano passado tivemos a maior carga fiscal de sempre em Portugal, atingindo os 35.4% do PIB, é um valor exorbitante. O tal Governo que ia reverter a austeridade aplicou 71 mil 357 milhões de euros, 35,4% do PIB em impostos. É a maior carga de impostos, historicamente, em Portugal”.

O social-democrata contou ainda que a comeração dos 50 anos da Toyota é um momento particular: “Não posso deixar de imprimir nesta cerimónia um cunho muito pessoal. A minha família e a família Tavares estão ligadas há muitos anos pela amizade e por termos sido sócios durante muitos anos, exactamente, na Toyota. O meu avô, o Sr. Emílio Tavares e o dr. António Melvill Araújo, foram pioneiros no lançamento de uma marca de sucesso na nossa Região no início dos anos 70. As nossas famílias estão ligadas, não só pelo sucesso deste empreendimento e desta empresa, mas também por aquilo que continua a existir, que foi uma ligação muito forte”.

Já Francisco Tavares, proprietário da empresa, começou por agradecer aos clientes e aos representantes da Toyota que viajaram até à Madeira para esta comemoração. E congratulou-se pelo negócio, que continua nas mãos da família, geração após geração: “Temos a sorte de ter uma nova geração altamente preparada, imbuída dos mesmos princípios e valores”.