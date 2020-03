Albuquerque faz esta quarta-feira ponto da situação dos impactos do coronavírus na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reúne-se amanhã de manhã, na Quinta Vigia, com alguns dos membros do executivo madeirense, para fazer um balanço das medidas preparatórias e da capacidade de resposta da Região face ao surto de coronavírus, bem como ainda analisar o impacto que o COVID-19 está e poderá vir a ter na economia.

Na Quinta Vigia estarão o vice-presidente e os secretários regionais da Saúde, do Turismo, da Economia e da Inclusão.

Participarão ainda no encontro os responsáveis pelo IA Saúde, SESARAM, APRAM e Protecção Civil.

“Miguel Albuquerque, sublinhe-se, tem acompanhado permanentemente o evoluir da situação na Região e em todo o País e vem definindo, junto com os governantes com as diferentes tutelas, vários níveis de resposta, conforme os cenários que forem surgindo, sempre numa política preventiva e de acautelamento da Saúde Pública na Região”, revela um comunicado de imprensa do Governo Regional.

Amanhã, pelas 10.45 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia, serão dadas a conhecer algumas das respostas já preparadas para acudir não só a possíveis casos de contaminação, como também soluções de ordem económica e social já planeadas.