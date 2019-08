Albuquerque e Mayor de Jersey reunidos com Madeira na agenda

O presidente do Governo Regional manteve esta manhã um encontro com o mayor da capital de Saint Helier em Jersey para perceber quais os problemas que a comunidade emigrante sente e recolher mais informação sobre o registo que é obrigatório neste processo de saída do Reino Unido da União Europeia, declarações que poderão ser lidas na edição impressa de amanhã.

Logo depois do encontro entre o governante e o autarca que exerce funções há 21 anos, em que também participou o Conselheiro das Comunidades Madeirenses, Miguel Albuquerque e Simon Crowcroft visitaram o memorial das vítimas falecidas na I Guerra Mundial e ainda tiveram tempo para passear na Rua do Funchal em Jersey.

Miguel Albuquerque e Simon Crowcroft são velhos conhecidos e estabeleceram um acordo de geminação quando o actual chefe do Executivo madeirense era presidente de Câmara do Funchal. Esta manhã recordaram algumas experiências. Ambos, esta tarde, participam no Portuguese Festival Food, um evento onde são esperados milhares de visitantes.