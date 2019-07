Albuquerque dá um ‘contributo’ para o bem-estar do professor a cada escola da Região

O presidente do Governo Regional marcou presença, esta quarta-feira (4 de Julho), no lançamento do Livro ‘Contributos Para o Bem-Estar do Professor’, na Escola Bartolomeu Perestrelo.

A obra, organizada por Margarida Pocinho e Gualberto Soares, “convenceu” Miguel Albuquerque se prontificou a pedir ao secretário Regional da Educação que adquirisse um exemplar para cada uma das bibliotecas das escolas da Região.