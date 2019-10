Albuquerque contra o Conselho das Autonomias proposto pelo PS

Miguel Albuquerque está contra o Conselho das Autonomias, proposto pelo programa eleitoral do PS. O presidente do Governo regional falava à margem da visita às obras da nova lota do Funchal, uma visita em que se fez acompanhar pelo novo Secretário do Mar e Pescas, Teófilo Cunha.

Albuquerque disse ainda concordar com a sugestão apresentada por Alberto João Jardim, hoje divulgada noutro órgão de comunicação social regional, da necessidade de captar novos quadros para o partido, mas não de colocar todos na rua.