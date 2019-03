Albuquerque considera que “esta Ministra da Saúde é um erro de casting completo”

O presidente do Governo Regional afirmou, esta manhã, que “esta Ministra da Saúde é um erro de casting completo”. Em causa está o facto do Estado insistir em deduzir o valor do património regional na comparticipação assumida pela República para a construção do novo hospital.

“Acho que o melhor comentário a mais uma infelicidade desta ministra foi, de facto, dizer que isto é uma brincadeira. Ela vem solicitar posições que são ilegais”, disse o governante, explicando que o património da Região não pode ser alienado a favor do Estado. “É mais um comentário cómico da ministra”, atira.

Miguel Albuquerque afirmou que o património da Madeira é de todos os madeirenses e porto-santenses, “não é para ser alienado para o Estado”.

O presidente do Governo Regional falava à comunicação social, à margem da cerimónia de entrega de apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, a 64 empresas, no Forte de São Tiago.

Apoios a empresas em 2019 já atingiram os 6,8 milhões de euros

O presidente do Governo Regional lembrou que, em 2016, os apoios às empresas atingiram os 26 milhões de euros e que em 2018 chegou aos 28 milhões. Já durante este ano de 2019, com os apoios que hoje foram entregues, alcançamos os 6,8 milhões de euros. “Significa que este é mais um contributo para mantermos a dinâmica de crescimento económico, que neste momento está em 2.3, na Madeira, média superior à nacional e à europeia”, referiu o líder do executivo madeirense.

Albuquerque referiu ainda que, em 2018, houve um recorde na constituição de empresas, uma fez que foram criadas mais 1.057 empresas.

O governante fez questão de frisar alguns dados como a baixa da taxa do desemprego, o superavit da balança comercial (mais exportação que importação) e outras medidas de redução fiscal, que apoiam as empresas e as famílias. Neste último caso, recordou a diminuição das mensalidades das creches e a redução do preço dos passes sociais.