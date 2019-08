Albuquerque anuncia estrada das Ginjas ao Paul da Serra

O presidente do Governo Regional anunciou a concretização da estrada entre a Ginjas ao Paul da Serra. Foi durante a inauguração do hotel Calamar, uma unidade cujo investimento orçou os 4 milhões de euros do empresário António Figueira que promete expandir o ramo de negócio com a aquisição de um prédio de 12 mil m2.

No entanto a declaração do governante é quase uma resposta às reticências manifestadas pelo seu ex-vereador Costa Neves ao DIÁRIO.

Albuquerque disse ter legitimidade para decidir pelo avanço do acesso viário orçado em 7 milhões de euros