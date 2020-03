Agência de viagens disponibiliza-se para ajudar voluntários no transporte de alimentos para idosos

A Agência de Viagens Pearl of the Atlantic Madeira manifestou publicamente a sua disponibilidade para colaborar com a iniciativa ‘CoFIQ em Casa’ e, em conjunto com os seus colaboradores, prestar voluntariado no transporte de bens essenciais para os mais idosos, o grupo mais vulnerável ao coronavírus.

“Com esta medida a empresa quer agradecer publicamente a todos os nossos avós, pais, tios e demais familiares o forte contributo que deram no seu tempo na promoção e divulgação da ilha da Madeira, mais conhecida internacionalmente como a Pérola do Atlântico”, refere a agência em comunicado dirigido â imprensa, sublinhando que “é nosso dever olhar pelos nossos familiares mais idosos”.

A empresa realça que “desde cedo percebeu a gravidade da situação e tomou ela própria medidas ainda antes de ser oficialmente comunicado pela Secretaria Regional do Turismo de suspender toda a sua actividade temporariamente”.

Na mesma nota deixa um agradecimento a “todos os médicos, enfermeiros, auxiliares de Saúde, agentes de autoridade, militares e demais, que neste momento conturbado para todo o mundo, estão a trabalhar dia após dia na tentativa de salvar o bem mais sublime da humanidade: a Vida”.

Transmite também um voto de “total confiança e solidariedade” ao executivo regional pelas medidas de restrição tomadas e apela “a todos os turistas que ainda estejam na Ilha, sejam nossos clientes ou de outras empresas que sejam responsáveis e que cumpram rigorosamente todas as medidas impostas pelo Governo Regional”.

A administração da Pearl of the Atlantic Madeira deixa ainda uma “palavra de solidariedade para com todos os infectados e para os familiares que infelizmente já perderam os seus entes queridos”.

Sobre o CoFiq em Casa

Trata-se de um grupo de seis jovens madeirenses que tomou a iniciativa de ajudar os que mais podem sofrer as consequências do coronavírus, disponibilizando-se para ir às farmácias, supermercados e correios no lugar dos mais idosos.

Os jovens garantem total segurança no transporte do produto, assim como adiantam o valor da compra até um máximo de 50 euros.

O grupo de jovens fornece ainda o número 926 775 772 para quem se quiser juntar e participar nesta iniciativa inédita como transportador e entregador de bens essenciais. Os novos colaboradores voluntários terão de ter estado presentes no território regional nos últimos 30 dias, para “evitar potenciais situações de contágio”.

Até ao momento já conseguiram angariar mais de 30 voluntários, dispersos pela ilha.