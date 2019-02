Aeroporto do Porto Santo voltou à normalidade depois de um dia agitado

O aeroporto do Porto Santo voltou, esta manhã, à normalidade, depois de ontem ter recebido nove aviões e muitos passageiros que se viram impedidos de aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira devido ao vento forte.

As várias aterragens não previstas no aeroporto do Porto Santo, aumentou a movimentação dentro da aerogare da ilha dourada, principalmente junto da cafetaria e dos balcões da Groundforce.

Ao todo estiveram nove aeronaves na pista do aeroporto do Porto Santo durante o dia de ontem. Quatro permaneceram até esta manhã, tendo os passageiros e as tripulações pernoitado em unidades hoteleiras locais.

Os Aviões que optaram por ficar na ilha dourada levantaram voo bem cedo em direcção à Madeira, tendo aterrado no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

O mesmo aconteceu com a Binter que efectuou esta manhã, as habituais viagens matinais entre o Funchal e o Porto Santo.