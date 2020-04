Acompanhe em directo o Debate DIÁRIO de hoje sobre futebol profissional

As grandes incógnitas em torno do futebol profissional desencadeadas pela pandemia da covid-19 são o pontapé de partida do Debate DIÁRIO de hoje sobre o futebol profissional.

Em ‘campo’ vão estar dois advogados e adeptos rivais: Marco Fernandes, do Marítimo, e João Paulo Marques, do Nacional, que vão trocar argumentos sobre o momento que vivem os dois clubes da Madeira, no debate ‘Vai ficar tudo bem no futebol profissional?’, moderado pelo jornalista do DIÁRIO, Pedro Freitas Oliveira.

Pode seguir a emissão em directo e ao vivo nesta nossa plataforma digital. Também pode fazê-lo no nosso mural no Facebook a partir de agora, colocando no post da transmissão as questões que considere oportunas e que deseje ver respondidas.