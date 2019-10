ACIF presente em encontro internacional na Finlândia

Interagir com representantes da Comissão Europeia e da Agência Executiva para Pequenas e Médias Empresas (EASME), sensibilizar para os constrangimentos do tecido empresarial regional e aprender mais sobre os serviços oferecidos pela Enterprise Europe Network (EEN), bem como sobre outros temas actuais, de modo a prestar um melhor e mais eficaz serviço às empresas da Madeira são propósitos que levam a Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) a estar presente na conferência anual da EEN, que começou ontem e decorre até amanhã em Helsínquia, na Finlândia.

A EEN, explica a ACIF, é um dos instrumentos da União Europeia no âmbito da sua política comunitária para as empresas. Trabalha com base no conceito de balcão único e destina-se a ajudar as empresas no desenvolvimento sustentado dos seus negócios, bem como na exploração do seu potencial de inovação e internacionalização. Actualmente esta organização junta mais de 600 entidades em cerca de 60 países e abrange todo o território da União Europeia e ainda outros países.

A ACIF está representa na EEN através do consórcio português desde 2008, quando foi criada pela Comissão Europeia. Em Portugal a EEN é representada por um consórcio liderado pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), que envolve onze entidades, entre elas a associação madeirense.