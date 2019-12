ACIF participou na 4.ª reunião de consórcio do INNOVATUR em Tenerife

No passado dia 13 de Novembro, a ACIF-CCIM esteve presente na 4.ª reunião do consórcio do projecto INNOVATUR, que decorreu em Santa Cruz de Tenerife, para analisar o ponto de situação do projecto e a definição cronológica das acções que devem ocorrer até ao final do projecto, marcado para Setembro de 2020.

O INNOVATUR está integrado no programa de cooperação MAC 2014-2020 e pertence ao Fundo de Desenvolvimento Regional da União Europeia denominado INTERREG, sendo um projecto vocacionado para a promoção da inovação e renovação da oferta das Pequenas e Médias Empresas (PME) comerciais e hoteleiras nas zonas turísticas degradadas, ajudando a reverter o ciclo vicioso de perda de valor das empresas hoteleiras e comerciais nas zonas turísticas, desenvolvendo produtos turísticos e construindo modelos de negócio adequados (marcas) a um desenvolvimento sólido do turismo.

Este projecto decorrerá até Setembro de 2020, nos municípios de Los Cristanos e El Puerto de la Cruz, no caso de Tenerife, Canárias, no Funchal, Madeira e na ilha Terceira, Açores.

A ACIF-CCIM é o parceiro madeirense do consórcio, do qual fazem também parte o Cabildo Insular de Tenerife, a Câmara do Comercio de Angra do Heroísmo, o SPET Turismo de Tenerife S.A