No âmbito da empreitada de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho de Santana, levada a cabo pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM), o acesso ao percurso pedestre da Levada dos Balcões, na zona do Ribeiro Frio, será temporariamente interditado.

A informação facultada pela Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas aponta como alternativa, o acesso ao percurso junto ao restaurante Faísca.

De acordo com esta mesma secretaria, a intervenção em curso tem como objectivo a construção do novo sistema de abastecimento do Ribeiro Frio, um investimento de cerca de 600 mil euros, da responsabilidade da ARM, que prevê o lançamento de 2400 metros de rede de distribuição de água, a construção de uma Estação Elevatória e um novo Posto de Cloragem.

Os trabalhos vão ainda merolhorar a prestação do serviço de abastecimento de água em quantidade e qualidade à população.

O investimento é cofinanciado ao abrigo do PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos.