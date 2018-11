Acção do PSD “foi uma vez mais decisiva para que a Madeira não fosse completamente prejudicada pela geringonça”

Num comunicado dirigido à imprensa, os deputados PSD- M à Assembleia da República dizem que, esta manhã, a sua acção “foi uma vez mais decisiva para que a Madeira não fosse completamente prejudicada pela geringonça” no que diz respeito “aos juros da dívida”, tendo em conta o chumbo de todas as propostas de alteração no dia anterior nessa matéria.

“Perante esta atitude sistemática e inqualificável de ataque e chumbo do PS, BE e PCP (que inclui deputados madeirenses) às justas pretensões dos madeirenses e em defesa absoluta dos interesses da Madeira, o PSD que apresentou a proposta que melhor defendia os interesses dos madeirenses e porto-santenses, decidiu apoiar a Proposta de Alteração do CDS-PP para permitir que fosse aprovada alguma previsão orçamental relativamente aos encargos com os juros no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira à Região”, referem, acrescentando que demonstram assim, e mais uma vez, que o seu grande desígnio “é defender a Madeira sempre”.

Tendo isto em conta, dizem ainda que ao contrário de outras forças partidárias, nunca deixaram de apresentar propostas importantes para a melhoria da qualidade de vida dos madeirenses e dos porto-santenses.