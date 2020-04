Abreu Advogados realiza debate online sobre a economia madeirense

A Abreu Advogados está a promover amanhã, dia 22 de Abril, às 15 horas, uma videoconferência para debater as medidas de apoio à economia regional da Madeira em tempo de Covid-19.

A participação é gratuita, mediante inscrição, e visa analisar o impacto desta pandemia e as medidas previstas para apoiar o tecido empresarial regional. Com moderação e introdução a cargo dos advogados sócios da Abreu Advogados, Ricardo Vieira e José Miguel Tropa, o debate online conta ainda com os comentários de Rui Barreto, Secretário Regional da Economia, Jorge Veiga França, Presidente da Direcção da ACIF, e Vítor Calado, Presidente da Delegação Regional do Santander.

Em resposta à actual situação causada pela pandemia Covid-19, a Abreu Advogados apresenta um conjunto de seminários online com a participação de reconhecidos oradores de diferentes sectores da economia e da academia, para “analisar e debater os desafios que enfrentam as empresas e a economia e, juntamente com os seus advogados, procurar respostas e identificar estratégias, que as empresas possam conhecer e integrar para melhor enfrentar a crise”, refere a sociedade de Advogados através de comunicado, salientando que são “sessões webinar para conversas, debates e apresentações de temas do interesse da economia, focados na procura de soluções e caminhos sustentáveis para as organizações portuguesas”

As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/WebinarMadeiraAbreuAdvogados