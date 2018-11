“A privatização da ANA é o maior crime cometido pelo anterior Governo”

Depois de considerar que a privatização da ANA, Aeroportos de Portugal, “é provavelmente o maior crime que foi cometido pelo anterior Governo”, Bernardo Trindade revela: “A ANA tem uma vantagem e temos tido problemas a esse nível”, por causa dos preços das taxas aeroportuárias.

“Nunca se privatiza um monopólio”, acrescenta.

Questionado pelo deputado do PCP, Ricardo Lume, o administrador não executivo da TAP admite que só os aeroportos de Bristol, de Londres e do Dubai, são mais baratos que o da Madeira. E sublinha que o “Aeroporto da Madeira, em número de frequências da TAP, só é ultrapassado pelo Aeroporto do Porto”.

Respondendo a mais uma questão de Ricardo Lume, Bernardo Trindade disse que o objectivo da companhia de bandeira é fazer Aeroporto da Portela um hub da TAP, para explicar que não acredita que os voos da TAP do Funchal para Lisboa, passem a ser operados para o futuro Aeroporto do Montijo. Assume que pode acontecer em alguns casos, mas residuais.