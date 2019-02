A confirmarem-se acusações, PAN diz que GR teve “conduta lesiva” para com os madeirenses

A Comissão Política Regional do PAN na Madeira pronunciou-se hoje, através de um comunicado dirigido à imprensa, sobre os factos relatados no programa da TVI que envolvem acusações graves contra o SESARAM e o GR feitas por parte do responsável a Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Para o PAN, “a serem verdade os factos apresentados no mencionado programa televisivo, não teremos qualquer dúvida em afirmar que o SESARAM, e com ele o próprio Governo Regional, tiveram uma conduta lesiva dos interesses dos madeirenses em geral, dos contribuintes em particular, e sobretudo dos utentes daqueles serviços, altamente prejudicados do ponto de vista financeiro, ou, pior ainda, afectados na sua própria saúde, devido, nomeadamente, ao período de tempo muito maior com que eram feitos e entregues os relatórios na clínica privada em relação aos fornecidos pela Unidade de Medicina Nuclear”.

Na mesma nota, o partido exige que seja feito na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um debate potestativo e criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito “a fim de averiguar a veracidade ou não dos factos apresentados no referido programa da TVI”.