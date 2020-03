7.500 passageiros desembarcaram no aeroporto da Madeira nos últimos seis dias

Cerca de 7.500 passageiros desembarcaram nos últimos seis dias no aeroporto da Madeira e foram submetidos ao questionário de monitorização efectuada pelas autoridades de Saúde.

A informação foi avançada por Bruna Gouveia, vice-presidente do Instituto da Administração da Saúde na Madeira (IASaúde), no último boletim informativo emitido na tarde desta quinta-feira numa conferência de imprensa emitida através do Skype.

“Desde sexta-feira até ontem foram avaliados 7.500 pessoas, muitas delas residentes na Região”, referi, adiantado que só no dia de ontem desembarcaram no aeroporto da Madeira 340 passageiros, denotando uma redução progressiva.