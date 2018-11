70% do plano regional contra a violência doméstica executado

No seminário alusivo ao Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra as Mulheres, Augusta Aguiar, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira referiu que já se encontra executado 70% do plano regional contra a violência doméstica (2015-2019), que se traduz em 32 medidas, sendo que dessa, 28 continuam em execução e 4 já concluídas.

Augusta Aguiar explicou a execução do plano, que se divide em quatro eixos. O primeiro consiste em informar, sensibilizar e educar, acrescentou que todas as medidas se encontram em execução, abrangendo assim 19600 pessoas. No que toca a sensibilização dos jovens, formas 129 acções, que abrangeram 7 mil jovens.

“Para além destas acções, foram realizadas 35 acções, no âmbito da ‘Campanha Regional Contra a Violência no Namoro’, acrescentou.

O eixo dois, visa proteger as vítimas e prevenir a vitimização secundária, conta com 20 medidas, 13 em execução.

Augusta Aguiar referiu ainda que este eixo é responsável pela “protecção no ‘Espaço Família’ dos momentos de convivência de crianças e jovens com os pais separados e com um ambiente de violência” e ainda “a criação do espaço protegido no Tribunal da Comarca da Madeira e a especialização de três magistrados do Ministério Público afectos aos casos da violência doméstica”.

O terceiro eixo, passa por intervir juntos dos agressores, com duas das cinco medidas em execução. Salientou a importância da aplicação de vigilância electrónica dos agressores e a implementação do programa ‘Contigo’.

Por fim, o eixo quatro é o visa aprofundar o conhecimento especializado sobre a violência doméstica. Contam com 16 medidas, estando 8 em execução. “Estas orientam-se fundamentalmente para a formação de profissionais, tendo sido realizadas 56 acções, que abrangeram 1.440 profissionais de diferentes áreas de intervenção”, acrescentou.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque também esteve presente e considerou que as instituições têm que trabalhar juntas para contrariar este tipo de violência. O líder diz mesmo que “temos de trabalhar em rede e temos de continuar a trabalhar no sentido de extinguir a violência doméstica”.