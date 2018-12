550 idosos da Ribeira Brava que encheram as duas salas

A Câmara da Ribeira Brava promoveu esta sexta feira, dia 14 de dezembro, mais um almoço de Natal para a população Sénior daquele concelho.

Este teve a particularidade de contar com cerca de 550 idosos que encheram as duas salas do restaurante Encumeada. Esta resposta popular deve-se à tradição que já se vai criando, relacionada com este encontro anual promovido pela autarquia e que tem a particularidade de contar com muita animação e convívio.

Para Ricardo Nascimento esta é, aliás, o grande “atrativo e propósito deste convívio”, pois considera que “as pessoas vivem estes momentos com intensidade”, servindo esta iniciativa “para proporcionar um dia diferente à população Sénior”, considera.

Neste almoço participaram ainda os alunos da Universidade Sénior, criada este ano, bem como foram entregues mais 102 cartões do idoso, contando já esta medida de apoio com quase 400 beneficiários só neste primeiro ano.

A Câmara da Ribeira Brava continua a aposta na manutenção das tradições do concelho, seguindo-se já este fim de semana a chegada do Pai Natal, que faz as delícias dos mais pequenos nesta época e já no próximo fim de semana, após uma semana de Missas do Parto, segue-se a Noite do Mercado que também já é uma tradição do Natal madeirense.